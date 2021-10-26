Детям в возрасте от 3 до 11 лет нужно будет вакцинироваться по крайней мере в пяти провинциях Китая. Все из-за того, что в этих регионах обнаружили незначительные вспышки COVID-19.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

При малейших вспышках – изоляция: как Китай борется с COVID-19

В Китае принимают жесткие меры при малейших вспышках коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что за последние 24 часа в стране выявили 35 новых больных: 4 из них в провинции Ганьсу, еще 19 – в регионе Внутренней Монголии, остальные случаи заражения зафиксировали по всей стране.

Чтобы попытаться остановить распространение инфекции, в Ганьсу закрыли все туристические объекты. Жителям некоторых районов Внутренней Монголии приказали оставаться дома.

Китай применял строгие меры, карантин и обязательное тестирование на вирус на протяжении всей пандемии. Сейчас правительство обеспокоено распространением штамма коронавируса Дельта среди путешественников.

Всего с начала вакцинальной кампании в Китае иммунизировали 1,07 миллиарда человек из 1,4 миллиарда населения.

Напомним, что в стране используют 3 местных препараты:

Sinopharm из Пекинского института биологических продуктов,

Sinovac (Coronavac),

Sinopharm из Уханьского института биологических продуктов.

Каким препаратом будут прививать детей

Для вакцинации детей в возрасте от 3 до 17 лет одобрили как и Sinovac (Coronavac), который сейчас используют в Украине, так и Sinopharm. Несмотря на то, что использование этих препаратов на детях одобрили еще летом, до сих пор он использовался только на подростках в возрасте от 12 лет.

Но после того, как китайскую вакцину признали безопасной для детей, иностранные правительства начали прививать детей в своих странах: