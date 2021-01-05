Группа ученых ВОЗ отправились в Китай для расследования возникновения коронавируса. Впрочем, они столкнулись с бюрократической волокитой, и им не разрешили въезд в государство.

Почему Китай не впустил специалистов ВОЗ

Двое ученых узнали, что их не впустят в Китай, когда уже были в пути. Все остальные – уже планировали вылетать. Об этом на странице ВОЗ в твиттере сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

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В течение последних 24 часов члены международной научной команды ВОЗ покинули родные страны и уехали в Китай,

– сказал Гебреисус.

"Lastly, over the past 24 hours, members of the international scientific team on #COVID19 virus origins began traveling from their home countries to #China"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021

Впоследствии он заявил, что Китай до сих пор не выдал все необходимые разрешения для въезда специалистов.

По словам гендиректора ВОЗ, КНР заверила, что разрешения выдадут "в ближайшее время".

Что известно о поездке ВОЗ в Китай

Пекин не разрешал доступ международных экспертов к информации о коронавирусе.

Впрочем, в ВОЗ заверили, что Китай таки дал разрешение на приезд экспертов в ближайшее время.

10 специалистов должны были пробыть на территории страны в течение 2 недель.

Больше всего ВОЗ интересует, как именно вирус передался от летучих мышей к людям.

По словам ученого Организации Роберта Коха Фабиан Линдертц, суть поездки не в том, чтобы найти виновную в пандемии страну, а понять, как все происходило, чтобы избежать подобного в будущем.

Обратите внимание! Недавно в США высказали предположение, что коронавирус распространился из-за утечки из Института вирусологии в Ухане. Эта версия прозвучала от заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера. В китайском МИДе такое заявление назвали "абсолютной ложью".