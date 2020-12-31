Власти Китая одобрили вакцину против коронавирусной инфекции от государственной компании Sinopharm для общего использования среди населения.

Эффективность вакцины составляет 79,34% по результатам третьей фазы клинических испытаний. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление правительства.

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Вакцина соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и собственного регулирующего органа Китая Национального управления по медицинским товарам. Четыре другие вакцины в Китае от компаний Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук находятся на поздних стадиях испытаний.

В Китае заявили, что первыми за получением вакцины против коронавируса стоят уязвимые группы населения.

Поскольку китайская вакцина оказалась безопасной и эффективной, мы хотели бы побудить наш народ участвовать на добровольной и информированной основе и с согласия,

– заявил заместитель председателя Национальной комиссии по вопросам здравоохранения цзэнь Исинь.

Чиновники не указали конкретных дат, но заявили, что распространение начнется "в ближайшее время" с "существенно сниженной стоимостью".

Чжэн Чжунвэя, руководитель рабочей группы по исследованиям и разработкам вакцин, заявил, что вакцина "должна предоставляться бесплатно всем людям". А государственные СМИ впоследствии подтвердили то, что вакцина будет бесплатной.

Sinopharm – государственная фармацевтическая компания, которая имеет два кандидата на вакцину среди пяти экспериментальных процедур Китая в рамках международных испытаний на завершающей стадии.

Украина получит вакцины китайского производителя Sinovac

К слову, Минздрав Украины подписал контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании Sinovac о получении еще 1,8 миллиона доз.

Министерство здравоохранения Украины проводило эти переговоры с сентября 2020 года, которые были сложными, поскольку за качественные и безопасные вакцины бешеная конкуренция.

Одна доза препарата стоит 504 гривен. Эта вакцина закуплена для вакцинации людей из профессиональной группы риска, прежде всего медицинских работников. То есть вакцинацию будут проводить бесплатно.