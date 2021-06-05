Когда вакцину Sinovac предложат детям зависит от того, когда органы здравоохранения сформулируют новую стратегию вакцинации жителей Китая.

К теме ВОЗ одобрила вакцину производства Sinovac: детали

При этом в сообщении отмечается, что несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации против коронавируса по сравнению с пожилыми людьми, поскольку значительно легче переносят болезнь.

По состоянию на 3 июня в Китае использовали 723,5 миллиона доз вакцины Sinovac. Массовая кампания вакцинации пока открыта только для людей старше 18 лет.

Безопасна ли вакцина Sinovac для детей

Предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ у людей в возрасте от 3 до 17 лет. Большинство побочных реакций были легкими.

Другие исследования вакцины Sinovac