Китай одобрил препарат Sinovac для вакцинации детей

Вакцина против COVID-19 от компании Sinovac получила одобрение Китая для прививки детей и подростков в экстренных случаях. Отныне в стране препарат можно применять на детях в возрасте от 3 до 17 лет.
Когда вакцину Sinovac предложат детям зависит от того, когда органы здравоохранения сформулируют новую стратегию вакцинации жителей Китая.
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При этом в сообщении отмечается, что несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации против коронавируса по сравнению с пожилыми людьми, поскольку значительно легче переносят болезнь.
По состоянию на 3 июня в Китае использовали 723,5 миллиона доз вакцины Sinovac. Массовая кампания вакцинации пока открыта только для людей старше 18 лет.
Безопасна ли вакцина Sinovac для детей
Предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ у людей в возрасте от 3 до 17 лет. Большинство побочных реакций были легкими.
Другие исследования вакцины Sinovac
- Помимо этого, Sinovac завершил клиническое испытание II исследования, в котором участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций.
- Согласно обнародованным результатам исследования, у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю в 20 раз за полмесяца.
- Но прежде чем дать рекомендации по применению третьей дозы, Sinovac должны завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью этих антител.