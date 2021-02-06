Китай одобрил вакцину против коронавирусной инфекции Sinovac Biotech для широкого общего пользования.

В Китае регуляторы одобрили к применению всех групп населения вакцину против коронавируса компании Sinovac.

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Вакцину CoronaVac одобрили на основании результатов последних клинических испытаний за рубежом, несмотря на то, что окончательные данные по итогам анализа испытаний еще не получены.

Добавим, что препарат ранее применяли в Китае в программе вакцинации для категорий населения, которые находились в группе высокого риска заражения коронавирусной инфекцией.

Это уже вторая вакцина против COVID-19, которую в Китае одобрили для массового пользования. До этого, в конце декабря 2020 года в Китае разрешили использование вакцины Sinopharm.

Sinovac в Украине: что известно

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине будут вакцинировать от COVID-19 и китайской вакциной Sinovac. Однако было немало сообщений о том, что ее эффективность – всего 50,4%.

В Минздраве Украины ответили, что в договоре с китайской компанией по производству вакцин Sinovac Biotech, которая должна поставить в Украину почти два миллиона доз препарата, прописано, что эффективность должна составлять не менее 70%.

Коротко о вакцинации в Украине



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала