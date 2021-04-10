Китай утвердил третью вакцину против коронавируса от Sinopharm Group Co. для начала клинических испытаний.

Начало клинических испытаний стартовало после того, как две инактивированные вакцины от Sinopharm были утверждены и широко используются как в Китае, так и в других странах.

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Это рекомбинантная вакцина, которая содержит элементы шиповидного белка коронавируса,

– пояснили в компании.

Согласно заявлению, новый препарат против коронавируса "обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма".

К слову, в Китае разработаны еще пять вакцин от коронавируса: три инактивированных, аденовирусная и рекомбинантная белковая. Препараты предназначены для вакцинации в один, два или три этапа.

В Китае будут маркировать заведения, чтобы показать сколько работников вакцинировались против COVID-19

Данные взяты из издания The Guardian

Отныне здания магазинов, ресторанов и других заведений отмечают "зеленым", если в них сделали прививки против коронавируса не менее 80% сотрудников, "голубым", если таких от 40% до 80%, и "красным", если их менее 40%.

Ранее в стране "свои цвета" получили и обычные жители. Специальное мобильное приложение указывает на состояние здоровья людей (зеленое, желтое или красное) и жители вынуждены демонстрировать экраны своих телефонов для того, чтобы посетить некоторые кафе, торговые центры и тому подобное.