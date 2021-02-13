Китай отказался предоставлять данные о первых случаях COVID-19 в стране, – заявление ВОЗ
Власти Китая отказались предоставлять Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о ранних случаях инфицирования SARS-CoV-2.
Источник:The Wall Street Journal
Об отказе Китая сотрудничать сообщила микробиолог ВОЗ Доминика Дуайера.
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Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все случаи, а это нужно для стандартного эпидемиологического исследования,
– заметила Доминика Дуайера.
Китай подает выборочные исследования
По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухане.
Однако ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований, и которые дали бы им возможность проанализировать, насколько рано и насколько интенсивно вирус начал распространяться в Китае.
Коронавирус возник, вероятно, на 2 месяца раньше
Кроме того, в ВОЗ сообщили, что Национальная комиссия здравоохранения Китая и министерство иностранных дел не ответили на просьбу издания прокомментировать эту информацию.
Напомним, что накануне эксперты ВОЗ представили результаты исследований, согласно которым коронавирус мог появиться на 2 месяца раньше, чем об этом сообщили официально.
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