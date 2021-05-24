Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг это сообщение. Он убеждает, что ни один сотрудник института не болел коронавирусом. При этом он не уточнил, действительно ли ученых госпитализировали со сложными симптомами ОРВИ в декабре 2019 года.

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Он также добавил, что утверждение об искусственном происхождении вируса в лаборатории Уханя являются безосновательными.

Что этому предшествовало:

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что в ноябре 2019 года по меньшей мере трех вирусологов из уханьской лаборатории госпитализировали с тяжелыми симптомами, которые тогда напоминали ОРВИ.

Журналисты ссылаются на данные американской разведки и сообщают, что ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других возбудителей.

При этом в издании добавили, что симптомы больных напоминают уже известный нам COVID-19 и намекнули, что эта информация может свидетельствовать в пользу гипотезы об искусственном происхождении вируса.

К слову, скоро ВОЗ должна обнародовать новый отчет о своем расследовании относительно происхождения коронавируса COVID-19.

Зато в Государственном департаменте США не удовлетворены мартовскими результатами расследования организации. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что имеющейся информации о коронавирусе недостаточно.

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Источник: AP