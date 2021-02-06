Китайские власти предоставили делегации Всемирной организации здравоохранения полный доступ к объектам и людям, которые были нужны ученым. Они собираются расследовать причины появления коронавируса. Это проходит в рамках миссии ВОЗ.

Об этом заявил член научной группы Питер Дашак. Он рассказал, что команда уже завершила инспекцию объектов и проведет следующие несколько дней за изучением полученных данных и консультациями с китайскими коллегами.

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Что предшествовало

ВОЗ проводит в Китае исследование причин появления коронавируса. По результатам работы ученых, это поможет развеять сомнительные гипотезы и получить полную картину относительно связи вируса с животными.

Исследование, которое мы провели на рынке морепродуктов в Ухане, привело нас к местному институту вирусологии. Когда началась сессия вопросов и ответов с персоналом лаборатории, мы были поражены их откровенностью. Я не ожидал такого уровня открытости по столь деликатным вопросам,

– рассказал член научной группы ВОЗ Питер Дашак.

По его словам, ученые пытаются выяснить, какими были первые случаи инфицирования. Кроме этого, они узнают, была ли связь с животными и какова возможность заражения вирусом с упаковки замороженных пищевых продуктов.

"Конечно, мы рассматриваем все гипотезы, которые были там, и смотрим, куда нас ведут данные и указывают ли они на что-то конкретное", – добавил Дашак.

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