Расследование продолжается: Китай предоставил ВОЗ полный доступ к объектам в Ухане
Китайские власти предоставили делегации Всемирной организации здравоохранения полный доступ к объектам и людям, которые были нужны ученым. Они собираются расследовать причины появления коронавируса. Это проходит в рамках миссии ВОЗ.
Источник:Associated Press
Об этом заявил член научной группы Питер Дашак. Он рассказал, что команда уже завершила инспекцию объектов и проведет следующие несколько дней за изучением полученных данных и консультациями с китайскими коллегами.
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Что предшествовало
ВОЗ проводит в Китае исследование причин появления коронавируса. По результатам работы ученых, это поможет развеять сомнительные гипотезы и получить полную картину относительно связи вируса с животными.
Исследование, которое мы провели на рынке морепродуктов в Ухане, привело нас к местному институту вирусологии. Когда началась сессия вопросов и ответов с персоналом лаборатории, мы были поражены их откровенностью. Я не ожидал такого уровня открытости по столь деликатным вопросам,
– рассказал член научной группы ВОЗ Питер Дашак.
По его словам, ученые пытаются выяснить, какими были первые случаи инфицирования. Кроме этого, они узнают, была ли связь с животными и какова возможность заражения вирусом с упаковки замороженных пищевых продуктов.
"Конечно, мы рассматриваем все гипотезы, которые были там, и смотрим, куда нас ведут данные и указывают ли они на что-то конкретное", – добавил Дашак.
Расследование по COVID-19
- ВОЗ объявила о намерениях направить в Китай свою миссию по расследованию происхождения коронавируса в ноябре 2020 года. Она имеет целью исследовать первые случаи появления SARS-CoV-2 в Ухане.
- Нынешняя миссия ВОЗ в действительности не является первой. Специалисты Организации были в Китае еще в июле – августе 2020 года, но тогда все закончилось только разработкой технического задания
- Китайские ученые призывают Всемирную организацию здравоохранения исследовать происхождение коронавируса и за пределами КНР.
- Хотя и для установления картины происхождения коронавируса необходимо проводить расследование и в других странах, проблема в том, что эпидемиологи Китая не упоминают о развитии вспышки инфекции в Ухане.
- О первых больных пневмонией неизвестного происхождения Китай сообщил 31 декабря 2019 года.
- Согласно данным ВОЗ, полученным от правительства страны, первые клинические проявления у больных появились 8 декабря.
- Но в правительственных записках за 17 ноября 2019 года есть свидетельства о том, что 55-летний житель провинции Хубэй заразился неизвестной болезнью. Об этом свидетельствуют документы, полученные журналистами издания South China Morning Post. Пока его официально считают нулевым пациентом.
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