Китай признал низкую эффективность собственных COVID-вакцин
Высшее должностное лицо Китая по борьбе с болезнями заявило, что эффективность китайских вакцин против коронавируса невысокая. Поэтому правительство рассматривает возможность миксования перпаратов.
Источник:AP
Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу заявил, что китайские вакцины не обладают очень высоким уровнем защиты". Хотя Пекин уже распространил сотни миллионов доз вакцина за пределы страны.
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Сейчас формально обсуждается вопрос о том, должны ли мы использовать для процесса иммунизации различные вакцины из разных технических линий,
– сказал Гао.
Другие представители власти пока не отвечают прямо на вопросы журналистов и не комментируют возможные изменения в планах. Между тем другой представитель центра заявил, что разработчики работают над вакцинами на основе мРНК.
Вакцины на основе мРНК, разработанные в нашей стране, также вошли в стадию клинических испытаний,
– рассказал чиновник Ван Хуацин.
К слову, в Китае ранее сомневались в безопасности мРНК-вакцин. А китайские государственные СМИ и популярные медицинские и научные блоги неоднократно ставили под сомнение безопасность и эффективность РНК-вакцины Pfizer-BioNTech.
Китайские вакцины против коронавируса: что известно
- По данным министерства иностранных дел, 2 вакцины из Китая (Sinovac и Sinopharm) экспортировались в 22 страны, в частности в Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию и Турцию.
- Исследователи из Бразилии обнаружили, что эффективность вакцины Sinovac (CoronaVac) в предотвращении симптоматических инфекций составляет всего 50,4%.
- В то же время издание Bloomberg пишет, что Sinovac стопроцентно эффективна для предотвращения тяжелых случаев.
- В Global Times считают Sinovac довольно неплохим препаратом и прогнозируют, что вакцина может снизить потребность больных в госпитализации на 78%,
- Ранее представитель Sinovac Лю Пейчен признал, во время исследований были выявлены различные уровни эффективности вакцины. Он сказал, что это может быть связано с возрастом людей, штаммами вируса и другими факторами.
- В Украину партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Правда, зарегистрировал эту вакцину Минздрав 10 марта. Это второй препарат после Covishield, которым будут вакцинировать украинцев.
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