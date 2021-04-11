Высшее должностное лицо Китая по борьбе с болезнями заявило, что эффективность китайских вакцин против коронавируса невысокая. Поэтому правительство рассматривает возможность миксования перпаратов.

Директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу заявил, что китайские вакцины не обладают очень высоким уровнем защиты". Хотя Пекин уже распространил сотни миллионов доз вакцина за пределы страны.

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Сейчас формально обсуждается вопрос о том, должны ли мы использовать для процесса иммунизации различные вакцины из разных технических линий,

– сказал Гао.

Другие представители власти пока не отвечают прямо на вопросы журналистов и не комментируют возможные изменения в планах. Между тем другой представитель центра заявил, что разработчики работают над вакцинами на основе мРНК.

Вакцины на основе мРНК, разработанные в нашей стране, также вошли в стадию клинических испытаний,

– рассказал чиновник Ван Хуацин.

К слову, в Китае ранее сомневались в безопасности мРНК-вакцин. А китайские государственные СМИ и популярные медицинские и научные блоги неоднократно ставили под сомнение безопасность и эффективность РНК-вакцины Pfizer-BioNTech.

Китайские вакцины против коронавируса: что известно