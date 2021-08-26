Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебреисусу. Это впервые, когда Китай официально обратился к ВОЗ через политические каналы с просьбой провести расследование.

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Какие лаборатории требует проверить Китай

В Китае считают, что коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Форт-Детрик и Университете Северной Каролины. Также там добавили, что гипотеза о возникновении коронавируса в лаборатории Уханского Института вирусологии и дальнейшая утечка генетически модифицированного вируса "крайне маловероятна".

Генеральный директор Департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Конг заявил, что если США настаивают на раскрытии теории утечки вируса из лаборатории, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт-Детрик и лабораторию Университета Северной Каролины.

В настоящее время есть 2 основные версии о происхождении коронавируса: естественная передача от животных и утечка из лаборатории.

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