Китай просит ВОЗ расследовать вероятную утечку коронавируса из лабораторий США

Политические спекуляции относительно COVID-19 продолжаются. Китай попросил ВОЗ расследовать вероятное происхождение коронавируса в американской лаборатории военной базы Форт-Детрик и в лаборатории Университета Северной Каролины.

Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебреисусу. Это впервые, когда Китай официально обратился к ВОЗ через политические каналы с просьбой провести расследование.

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Какие лаборатории требует проверить Китай

В Китае считают, что коронавирус мог "сбежать" из лаборатории в Форт-Детрик и Университете Северной Каролины. Также там добавили, что гипотеза о возникновении коронавируса в лаборатории Уханского Института вирусологии и дальнейшая утечка генетически модифицированного вируса "крайне маловероятна".

Генеральный директор Департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Конг заявил, что если США настаивают на раскрытии теории утечки вируса из лаборатории, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт-Детрик и лабораторию Университета Северной Каролины.

Политический скандал относительно происхождения коронавируса: основное

В марте Всемирная организация здравоохранения и Китай опубликовали совместное исследование, в котором признаются, что спорадические инфекции могли произойти до того, как в Ухане зафиксировали первого инфицированного.

В другом исследовании, опубликованном учеными из Университетского колледжа Лондона, утверждалось, что вирус появился в октябре 2019 года и начал быстро распространяться по миру к декабрю того же года.

Национальные институты здоровья (NIH) заявили, что первые образцы были изъяты по просьбе китайских исследователей, которые сказали, что они будут обновлены и переданы в другой архив. Это вызвало дальнейшие предположения о том, что Китай пытается скрыть источники пандемии.

В июле Всемирная организация здравоохранения начала требовать контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19. Китаю же такой план не понравился – решение ВОЗ назвали "политизированным".

В начале августа в Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования о происхождении коронавируса. В докладе говорится, что SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханского Института вирусологии.

В настоящее время есть 2 основные версии о происхождении коронавируса: естественная передача от животных и утечка из лаборатории.