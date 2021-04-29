Россия и Китай изо всех сил пытаются подорвать доверие к западным вакцинам, институтам ЕС и западноевропейских стратегий вакцинации. Для этого они используют контролируемые государством СМИ и социальные сети, включая официальные дипломатические страницы.

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Особенности российской дезинформации

В русскую кампанию по продвижению вакцины "Спутник V" вовлечены государственные органы, государственные компании и государственные СМИ. Но российские официальные лица не только продвигают "Спутник V", но и дезинформируют и бросают обвинения в сторону Европейского союза, прежде всего в "саботаже" российской вакцины.

Прокремлевские СМИ и даже официальный аккаунт "Спутник V" в твиттере часто пишут сообщения, в которых пытаются подорвать доверие общества к Европейскому агентству по лекарственным средствам (ЕМА) – поставить под сомнение его процедуры и политическую беспристрастность. Посеяв недоверие к ЕМА, в России планируют взорвать и фрагментировать общеевропейский подход к обеспечению поставок вакцин.

Контролируемые кремлем СМИ распространяют дезинформацию о западных вакцинах и обвиняют ЕС в "неудачной" вакцинации или борьбе с коронавирусом. Но существуют и сообщения, которые нацелены на отдельные правительства или местные ситуации. В их фокусе:

обвинения украинского правительства в "геноциде" украинцев из-за отказа закупать российский "Спутник V";

высокая оценка действий белорусского правительства в борьбе COVID-19, прежде всего сотрудничество Москвы и Минска;

критика Грузии за решение использовать вакцины, предоставленные COVAX, а не "Спутник V", и обвинения Тбилиси в заказах с Запада.

Риторика Китая

Китай также продвигает свои вакцины как "глобальное общественное благо".