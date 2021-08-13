Китай вновь отказался сотрудничать с ВОЗ по расследованию источников коронавируса

Китай снова отказался сотрудничать с ВОЗ по расследованию происхождения коронавирус COVID-19. В правительстве заявили, что не заинтересованы в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.

Китай считает расследование политическим

В правительстве Китая отклонили предложение Всемирной организации здравоохранения принять участие в международном расследовании возникновения коронавируса.

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Хронология событий

Последний визит экспертов в лаборатории страны состоялся еще в январе 2021 года, однако ученым так и не удалось объяснить, как мог возникнуть вирус. Отчет о теории утечки вируса охватил всего 440 слов.

Вчера, 12 августа, эксперты ВОЗ призвали Китай предоставить ей необработанные данные самых первых случаев заболевания среди населения.

Однако страна в очередной раз отказалась участвовать в расследовании, поскольку поддерживает, якобы, только "научные" исследования, а не "политические".

Расследование происхождения COVID-19: кратко о главном

Подогревает напряжение и США, так, американская разведка объявила о завершении собственного независимого расследования в отношении первоисточника коронавируса. Там рассматривают две наиболее вероятные теории происхождения коронавируса:

вирус возник в лаборатории Уханского института вирусологии,

вирус естественным образом перешел к людям от животных.

Единого вывода о происхождении болезни все еще нет и у ВОЗ. Организация рассматривает 4 гипотезы его происхождения. Но прямую передачу от летучей мыши к человеку называют "наиболее вероятной".

Теории происхождения коронавируса от ВОЗ

Летучая мышь непосредственно заразила человека.

Человек заразился продуктом, который был заражен вирусом.

Летучая мышь могла заразить другое животное, которое потом заразило человека.

Искусственное происхождение в одной из лабораторий Ухань.