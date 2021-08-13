Китай вновь отказался сотрудничать с ВОЗ по расследованию источников коронавируса
Источник:The Guardian
Китай снова отказался сотрудничать с ВОЗ по расследованию происхождения коронавирус COVID-19. В правительстве заявили, что не заинтересованы в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.
Китай считает расследование политическим
В правительстве Китая отклонили предложение Всемирной организации здравоохранения принять участие в международном расследовании возникновения коронавируса.
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Хронология событий
Последний визит экспертов в лаборатории страны состоялся еще в январе 2021 года, однако ученым так и не удалось объяснить, как мог возникнуть вирус. Отчет о теории утечки вируса охватил всего 440 слов.
Вчера, 12 августа, эксперты ВОЗ призвали Китай предоставить ей необработанные данные самых первых случаев заболевания среди населения.
Однако страна в очередной раз отказалась участвовать в расследовании, поскольку поддерживает, якобы, только "научные" исследования, а не "политические".
Расследование происхождения COVID-19: кратко о главном
Подогревает напряжение и США, так, американская разведка объявила о завершении собственного независимого расследования в отношении первоисточника коронавируса. Там рассматривают две наиболее вероятные теории происхождения коронавируса:
- вирус возник в лаборатории Уханского института вирусологии,
- вирус естественным образом перешел к людям от животных.
Единого вывода о происхождении болезни все еще нет и у ВОЗ. Организация рассматривает 4 гипотезы его происхождения. Но прямую передачу от летучей мыши к человеку называют "наиболее вероятной".Внимание! В ВОЗ считают, что вероятным "нулевым пациентом" болезни мог стать сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань, который заразился от летучей мыши.
Теории происхождения коронавируса от ВОЗ
- Летучая мышь непосредственно заразила человека.
- Человек заразился продуктом, который был заражен вирусом.
- Летучая мышь могла заразить другое животное, которое потом заразило человека.
- Искусственное происхождение в одной из лабораторий Ухань.