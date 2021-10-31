Китай вводит дополнительные ограничения из-за вспышки COVID-19

В субботу, 30 октября, Пекин ввел новые COVID-ограничения из-за распространения коронавируса в стране. Вспышка поразила по меньшей мере 14 провинций Китая – за последнюю неделю в стране протестировали миллионы людей.

Между тем статистика болезни в Китае совсем не такая, как в остальном мире. Так, вчера в стране зарегистрировали 59 новых больных – это максимальный показатель с середины сентября.

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Хотя по сравнению с другими странами это число совсем небольшое, власти пытаются сдержать распространение вируса накануне зимних Олимпийских игр, которые начнутся 4 февраля.

Новый центр вспышки расположен в городе Эренхот – в 650 километрах от Пекина, в котором состоятся игры.

В городах, где обнаружен вирус, ограничили поездки. Национальный железнодорожный оператор страны также приостановит или ограничит маршруты в этих районах.

Люди могут покинуть территории только с помощью отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. 29 октября отменили около половины рейсов, вылетающих из столицы Пекина. Власти призвали людей не покидать город без необходимости и попросили людей воздержаться от громких празднований, в частности свадеб.

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