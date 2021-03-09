Китай вводит цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса через программу на платформе WeChat для своих граждан, которые планируют поездки за границу.

Свидетельство о здоровье (данные о прививках человека и результаты тестирования на вирусы) содержит зашифрованный QR-код для соответствующих подразделений разных стран для подтверждения его подлинности и считывания личной информации. Читайте также Мы видим рост, – Степанов о третьей волне COVID-19 в Украине Что известно о сертификатах вакцинации в Китае Цифровой сертификат доступен для граждан Китая через приложение на платформе WeChat, которая была запущена 8 марта.

Документ распространяется "для содействия восстановлению мировой экономики и облегчения трансграничных поездок".

Заметим, что сертификат, который также называют "паспортом вакцинации", пока не является обязательным. Он также доступен в бумажной форме. Обратите внимание! Министерство цифровизации совместно с Министерством здравоохранения Украины разработали цифровую систему, с помощью которой можно подтвердить факт вакцинации. При записи на бесплатную прививку против коронавируса через эту систему украинцы смогут в будущем получить паспорт вакцинации, если его введут в мире. Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал