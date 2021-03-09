Китай вводит сертификаты вакцинации для путешествий
Китай вводит цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса через программу на платформе WeChat для своих граждан, которые планируют поездки за границу.
Источник:Global Times
Свидетельство о здоровье (данные о прививках человека и результаты тестирования на вирусы) содержит зашифрованный QR-код для соответствующих подразделений разных стран для подтверждения его подлинности и считывания личной информации.
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Что известно о сертификатах вакцинации в Китае
- Цифровой сертификат доступен для граждан Китая через приложение на платформе WeChat, которая была запущена 8 марта.
- Документ распространяется "для содействия восстановлению мировой экономики и облегчения трансграничных поездок".
- Заметим, что сертификат, который также называют "паспортом вакцинации", пока не является обязательным. Он также доступен в бумажной форме.
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