Новые ограничения во вторник 26 октября ввели, когда Китай сообщил о 29 новых случаях внутренних инфекций, включая шесть случаев в Ланьчжоу, столице северо-западной провинции Ганьсу.

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Ограничения в Китае

Власти также будут строго контролировать въезд и выезд из города. Движение автобусов и такси в городе уже остановили, а государственные СМИ сообщили во вторник, что на вокзале Ланьчжоу остановили более 70 поездов, включая ключевые маршруты в такие крупные города как Пекин и Сиань.

Представитель авиакомпании China Southern Airlines сообщил журналистам, что все рейсы между Пекином и Ланьчжоу также отменили, и в настоящее время власти не указывали возможную дату возобновления авиасообщения.

Источник вспышки

Специалисты по общественному здоровью связывают эту вспышку с группой внутренних туристов, возвращавшихся из Шанхая домой в различные провинции. С 17 октября в стране зафиксировали всего 198 случаев заболевания. 39 из них приходятся на город Ланьчжоу.

Людей, которые не следуют правительственным инструкциям, обычно отстраняют от занимаемой должности или наказывают исправительными работами.

Коронавирус в Китае