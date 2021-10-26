Китай заблокировал город-миллионник из-за коронавируса
Источник:AFP
Китай поместил город с населением в четыре миллиона в карантин, чтобы побороть всплеск коронавируса в стране. Жильцам запрещено выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций.
Новые ограничения во вторник 26 октября ввели, когда Китай сообщил о 29 новых случаях внутренних инфекций, включая шесть случаев в Ланьчжоу, столице северо-западной провинции Ганьсу.
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Ограничения в Китае
Власти также будут строго контролировать въезд и выезд из города. Движение автобусов и такси в городе уже остановили, а государственные СМИ сообщили во вторник, что на вокзале Ланьчжоу остановили более 70 поездов, включая ключевые маршруты в такие крупные города как Пекин и Сиань.
Представитель авиакомпании China Southern Airlines сообщил журналистам, что все рейсы между Пекином и Ланьчжоу также отменили, и в настоящее время власти не указывали возможную дату возобновления авиасообщения.
Источник вспышки
Специалисты по общественному здоровью связывают эту вспышку с группой внутренних туристов, возвращавшихся из Шанхая домой в различные провинции. С 17 октября в стране зафиксировали всего 198 случаев заболевания. 39 из них приходятся на город Ланьчжоу.
Людей, которые не следуют правительственным инструкциям, обычно отстраняют от занимаемой должности или наказывают исправительными работами.
Коронавирус в Китае
- Первая вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань еще в декабре 2019 года.
- О происхождении вируса до сих пор продолжаются споры.
- Эксперты обвиняют власти Китая, что они поздно сообщили о вспышке неизвестной болезни. Это могло бы повлиять на развитие пандемии во всем мире.
- В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.
- При этом в конце июля 2021 года Китай заявил, что не будет помогать ВОЗ с исследованиями, поскольку глава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему.