Известно, что по сравнению со взрослыми коронавирус у детей обычно протекает в более легкой форме. Но они все еще являются передатчиками вируса, в результате чего иммунизация детей стоит остро.

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Кроме этого, последние исследования показывают, что новый штамм коронавируса Дельта значительно чаще поражает детей и подростков. Поэтому в некоторых странах уже одобрили вакцинацию несовершеннолетних.

Исследование вакцины CoronaVac на детях

В исследовании приняли участие 550 добровольцев в возрасте от 7 до 14 лет.

Большинство побочных эффектов были легкими и умеренными, самым частым симптомом была боль в местах инъекции.

95% привитых детей выработали антитела к коронавирусу.

Среди участников произошел 1 случай пневмонии, но ученые отметили, что он не связан с препаратом.

В то же время ученые не оценивали ответы Т-клеток, которые играют важную роль в инфекциях SARS-CoV-2. Кроме этого, количество участников достаточно невелико, чтобы сделать окончательные и точные выводы.

Компания Sinovac, которая разработала вакцину CoronaVac, продолжит исследовать эффективность своей вакцины на больших и многоэтнических возрастных группах.

Вакцина CoronaVac: основное