Известно, что по сравнению со взрослыми коронавирус у детей обычно протекает в более легкой форме. Но они все еще являются передатчиками вируса, в результате чего иммунизация детей стоит остро.
К теме ВОЗ разрешила вакцинировать детей против коронавируса
Кроме этого, последние исследования показывают, что новый штамм коронавируса Дельта значительно чаще поражает детей и подростков. Поэтому в некоторых странах уже одобрили вакцинацию несовершеннолетних.
Исследование вакцины CoronaVac на детях
- В исследовании приняли участие 550 добровольцев в возрасте от 7 до 14 лет.
- Большинство побочных эффектов были легкими и умеренными, самым частым симптомом была боль в местах инъекции.
- 95% привитых детей выработали антитела к коронавирусу.
- Среди участников произошел 1 случай пневмонии, но ученые отметили, что он не связан с препаратом.
В то же время ученые не оценивали ответы Т-клеток, которые играют важную роль в инфекциях SARS-CoV-2. Кроме этого, количество участников достаточно невелико, чтобы сделать окончательные и точные выводы.
Компания Sinovac, которая разработала вакцину CoronaVac, продолжит исследовать эффективность своей вакцины на больших и многоэтнических возрастных группах.
Вакцина CoronaVac: основное
- В Украину первая партия вакцины CoronaVac прибыла еще 25 марта. Минздрав зарегистрировал ее 10 марта.
- В Министерстве здравоохранения заверили, что вакцина прошла все этапы клинических исследований. Ее успешно используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде и других странах.
- Препарат одобрила Всемирная организация здравоохранения.
- CoronaVac является инактивированной вакциной. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.