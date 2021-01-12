Эффективность вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,38%. Такие результаты обнародовал бразильский институт Бутантан, который провел клинические исследования китайского препарата.

Интересно, что ранее бразильская сторона говорила, что эффективность препарата составляет 78%. Об этом сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.

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Что известно об исследованиях

В испытаниях приняли участие более 13 тысяч добровольцев.

Результаты включают данные о волонтерах, которые переболели коронавирусом в легкой форме.

Побочные эффекты были в незначительного процента участников.

Полных данных о клинических исследованиях институт Бутантан пока не обнародовал из-за якобы запрета компании-производителя. В то же время уже раскрытые данные учреждение передаст медицинском регулятору Бразилии, который решит, нужно ли регистрировать вакцину в стране.

Обратите внимание! Эффективности в более чем 50% достаточно для подтверждения действенности вакцины и утверждения большинством медицинских регуляторов.

Где еще испытывали китайский препарат

Вакцину SinoVac также испытывали в Турции и Индонезии, однако участие в исследованиях приняли значительно меньше добровольцев.

Турция заявила, что уровень эффективности препарата достигает 91,25%.

В Индонезии определили, что китайская вакцина действенная на 65%.

В результате в обеих странах препарат одобрили для экстренного использования.

Что известно о закупке китайской вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса при условии, что ее действенность составит не менее 70%.

11 января группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 миллиона доз препарата в первом полугодии 2021 года. Также планируют в 2022 году наладить производство вакцины в Украине.

Общественная организация "Пациенты Украины" обвинила министра здравоохранения в том, что он самостоятельно назначил компанию "Лекхим" для закупки китайских вакцин против коронавируса, а других производителей он заблокировал.