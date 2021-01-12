Эффективность вакцины SinoVac, о которой договорилась Украина, едва превышает 50%
Эффективность вакцины CoronaVac китайской компании SinoVac, которую хочет закупить Украина, составляет 50,38%. Такие результаты обнародовал бразильский институт Бутантан, который провел клинические исследования китайского препарата.
Интересно, что ранее бразильская сторона говорила, что эффективность препарата составляет 78%. Об этом сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.
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Что известно об исследованиях
- В испытаниях приняли участие более 13 тысяч добровольцев.
- Результаты включают данные о волонтерах, которые переболели коронавирусом в легкой форме.
- Побочные эффекты были в незначительного процента участников.
- Полных данных о клинических исследованиях институт Бутантан пока не обнародовал из-за якобы запрета компании-производителя. В то же время уже раскрытые данные учреждение передаст медицинском регулятору Бразилии, который решит, нужно ли регистрировать вакцину в стране.
Где еще испытывали китайский препарат
- Вакцину SinoVac также испытывали в Турции и Индонезии, однако участие в исследованиях приняли значительно меньше добровольцев.
- Турция заявила, что уровень эффективности препарата достигает 91,25%.
- В Индонезии определили, что китайская вакцина действенная на 65%.
- В результате в обеих странах препарат одобрили для экстренного использования.
Что известно о закупке китайской вакцины
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса при условии, что ее действенность составит не менее 70%.
- 11 января группа фармкомпаний "Лекхим" объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 миллиона доз препарата в первом полугодии 2021 года. Также планируют в 2022 году наладить производство вакцины в Украине.
- Общественная организация "Пациенты Украины" обвинила министра здравоохранения в том, что он самостоятельно назначил компанию "Лекхим" для закупки китайских вакцин против коронавируса, а других производителей он заблокировал.
Что известно о вакцине Sinovac Biotech (CoronaVac)Препарат выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Это означает, что ее можно хранить в обычном холодильнике, в отличие от препарата Pfizer / BioNTech. Поэтому эта вакцина более пригодна для развивающихся стран, где специальных холодильных систем нет.
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