Китайская вакцина, которую заказала Украина, эффективна на 83,5%
По итогам третьей фазы клинических испытаний в Турции, эффективность вакцины Sinovac Biotech составляет 83,5%. Кроме этого, вакцина опережает тяжелые формы COVID-19 и риск госпитализации в 100% случаев.
Источник:Интерфакс-Украина
Журналисты издания ссылаются на данные фармкомпании "Лекхим", которая официально представляет Sinovac Biotech в Украине. В исследованиях приняли участие более 10 000 человек.
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Bloomberg тоже пишет, что в Турции заявили о 83,5% эффективности вакцины CoronaVac.
Когда вакцина прибудет в Украину
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в рамках соглашения вакцину должны доставить до 6 марта. Иначе к компании будут применяться штрафные санкции.
Но в ответ на запрос "Общественного" в "Лекхим" заявили, что первую партию препарата планируют поставить в Украину до 15 марта 2021 года.
Что известно о китайской вакцине Coronavac
- В конце декабря Минздрав Украины договорился о поставках 1,9 миллиона доз китайской вакцины Coronavac производства Sinovac Biotech. Фармкомпания "Лекхим", которая представляет Sinovac в Украине, заключила соглашение о поставках на 5 лет.
- Первую партию вакцин количеством в 700 тысяч доз должны были поставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, то есть в феврале. Однако поставки вакцины задержались.
- Во время третьей фазы исследований в Бразилии препарат показал 78% эффективности. Но с учетом легких или бессимптомных случаев – 50,4%. Клинические испытания в Индонезии демонстрировали 65,3%. А проведенные при поддержке правительства Турции – 91,25%.
- Китайская компания до сих пор не обнародовала данные об эффективности официально. Поэтому осталось дождаться официального отчета компании. Ведь если эффективность CoronaVac составит менее 70%, Украина откажется от ее закупки.
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