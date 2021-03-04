По итогам третьей фазы клинических испытаний в Турции, эффективность вакцины Sinovac Biotech составляет 83,5%. Кроме этого, вакцина опережает тяжелые формы COVID-19 и риск госпитализации в 100% случаев.

Журналисты издания ссылаются на данные фармкомпании "Лекхим", которая официально представляет Sinovac Biotech в Украине. В исследованиях приняли участие более 10 000 человек.

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Bloomberg тоже пишет, что в Турции заявили о 83,5% эффективности вакцины CoronaVac.

Когда вакцина прибудет в Украину

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в рамках соглашения вакцину должны доставить до 6 марта. Иначе к компании будут применяться штрафные санкции.

Но в ответ на запрос "Общественного" в "Лекхим" заявили, что первую партию препарата планируют поставить в Украину до 15 марта 2021 года.

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