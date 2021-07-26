Китайская вакцина от COVID-19 может плохо защищать пожилых людей: исследования

Новое исследование показывает, что вакцина от компании Sinopharm обеспечивает плохую защиту от COVID-19 среди пожилых людей. И это вызывает вопросы у стран, которые выделили препарат уязвимым слоям населения.

Анализ образцов крови, взятый у 450 жителей Венгрии, показал, что через 2 недели после введения второй дозы Sinopharm у 90% людей в возрасте до 50 лет развиваются защитные антитела. Но чем старше был человек, тем больше падал уровень антител.

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Да, у 50% людей в возрасте от 80 лет защитных антител не выявили вообще.

Исследование провели двое исследователей из Венгрии. Но пока это препринт – непроверенные исследования, результаты которого должны рассмотреть другие ученые и специалисты. Трое внешних экспертов заявили, что у них нет проблем с методологией исследования вакцины, разработанной Пекинским институтом биопрепаратов Sinopharm.

Стоит заметить, что уровни антител не являются прямым показателем того, насколько человек защищен от COVID-19.

Но результаты этого исследования имеют ценность и являются первой публичной научной попыткой проанализировать действие вакцины Sinopharm на пожилых людей.

Реакция Китая

Национальная комиссия здравоохранения Китая отказалась комментировать исследования, заявив, что будет отвечать только на исследования правительств или крупных исследовательских институтов.

Зато в ВОЗ заявили, что эксперты "проинформированы об исследовании и продолжают изучать все имеющиеся доказательства".

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