Насколько эффективна вакцина Coronavac против Дельты

У вакцинированных обнаружили сокращение уровня антител в 1,38 раза при реакции на вариант "дельта" по сравнению с действием вакцины против первоначального вида вируса SARS-CoV-2, который обнаружили в Ухане.

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Справка! Исследование провели ученые из Университета Шри-Джаяварденепура, Оксфордского университета с участием муниципального совета Коломбо.

Результаты исследования

Ученые обнаружили, что против других штаммов коронавируса уровень антител после вакцинации снижается.

В частности, при реакции на штамм "бета" (южноафриканский) наблюдается 10-кратное сокращение уровня антител.

Ученые не нашли значительную разницу в уровнях антител к двум вариантам вируса в сыворотке крови вакцинированных и тех, кто заразился.

Иммунитет все же сохраняется

Ученые резюмировали, что вакцина Sinopharm может индуцировать реакции антител против этих двух вариантов COVID-19, аналогичные тем, что производятся после естественного заражения.

Обратите внимание, что вакцину производства Sinopharm используют и в Украине.

На неделе медицинское издание The Lancet опубликовало исследование эффективности вакцин от коронавируса – Pfizer и CoronaVac, которое проводили в Гонконге:

У тех, кто получил Pfizer: уровень антител существенно вырос после первой дозы, а затем и после второй.

У вакцинированных CoronaVac: зафиксировали достаточно низкое количество антител после первой дозы и умеренное после второй.

В среднем количество антител у вакцинированных Pfizer было в 10 раз больше, чем у тех, кого прививали CoronaVac. Больше об этом читайте здесь.