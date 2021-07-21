Китайская вакцина от Sinopharm формирует более слабый иммунитет против штамма Дельта
Источник:Channel News Asia
Китайская вакцина против COVID-19 от Sinopharm менее эффективна в борьбе против штамма "дельта". Об этом свидетельствует новое исследование, которое проводили с участием жителей Шри-Ланки.
Насколько эффективна вакцина Coronavac против Дельты
У вакцинированных обнаружили сокращение уровня антител в 1,38 раза при реакции на вариант "дельта" по сравнению с действием вакцины против первоначального вида вируса SARS-CoV-2, который обнаружили в Ухане.
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Результаты исследования
Ученые обнаружили, что против других штаммов коронавируса уровень антител после вакцинации снижается.
В частности, при реакции на штамм "бета" (южноафриканский) наблюдается 10-кратное сокращение уровня антител.Ученые не нашли значительную разницу в уровнях антител к двум вариантам вируса в сыворотке крови вакцинированных и тех, кто заразился.
Иммунитет все же сохраняется
Ученые резюмировали, что вакцина Sinopharm может индуцировать реакции антител против этих двух вариантов COVID-19, аналогичные тем, что производятся после естественного заражения.
Обратите внимание, что вакцину производства Sinopharm используют и в Украине.
На неделе медицинское издание The Lancet опубликовало исследование эффективности вакцин от коронавируса – Pfizer и CoronaVac, которое проводили в Гонконге:
- У тех, кто получил Pfizer: уровень антител существенно вырос после первой дозы, а затем и после второй.
- У вакцинированных CoronaVac: зафиксировали достаточно низкое количество антител после первой дозы и умеренное после второй.