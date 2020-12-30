Украина подписала контракт о поставках вакцин против коронавируса от китайской фармкомпании Sinovac. МОЗ Украины договорилось о закупке 1,8 миллиона доз.

Украина получит дозы в максимально короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Цена вакцины против COVID-19 от компании Sinovac

Одна доза стоит 504 гривен. Поскольку МОЗ Украины заказало 1 800 000 доз, государство заплатит 907 200 000 гривен.

Но эта вакцина закуплена для вакцинации людей из профессиональной группы риска, прежде всего медицинских работников. То есть вакцинацию будут проводить бесплатно.

Когда вакцина появится в Украине

Первую партию вакцин количеством в 700 тысяч доз доставят в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов ЕС, США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.

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