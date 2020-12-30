Вакцина против COVID-19 от Sinovac будет в Украине: сколько она будет стоить
Украина подписала контракт о поставках вакцин против коронавируса от китайской фармкомпании Sinovac. МОЗ Украины договорилось о закупке 1,8 миллиона доз.
Украина получит дозы в максимально короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Цена вакцины против COVID-19 от компании Sinovac
Одна доза стоит 504 гривен. Поскольку МОЗ Украины заказало 1 800 000 доз, государство заплатит 907 200 000 гривен.
Но эта вакцина закуплена для вакцинации людей из профессиональной группы риска, прежде всего медицинских работников. То есть вакцинацию будут проводить бесплатно.
Когда вакцина появится в Украине
Первую партию вакцин количеством в 700 тысяч доз доставят в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов ЕС, США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.
Вакцинация против COVID-19 в Украине: что известно
- Украина должна получить первые партии вакцин против коронавируса в январе-феврале 2021 года.
- В стране будет работать более 4 тысяч пунктов прививок.
- В бюджете-2021 на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Еще 1,377 миллиарда гривен выделят из Фонда борьбы с COVID-19.
- Этого недостаточно, ведь согласно подсчетам Минздрава для иммунизации 20% населения необходимо 15,1 миллиардов гривен.
- Украина получит 16 миллионов доз вакцин против коронавируса в рамках программы COVAX.
- Еще 1, 5 доз препарата планирует передать Польша.
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