Ученые обнаружили среди образцов 24 новых генома коронавирусов. Что интересно, четыре из них очень похожи именно на вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

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Результаты исследований в провинции Юньнань на юго-западе Китая показывают, что коронавирусы от летучих мышей могут распространяться среди людей. Ученый Вейфен Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы от небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года.

Образец под названием RpYN06, который обнаружили у вида подковообразной летучей мыши, генетически чрезвычайно близок к вирусу SARS-CoV-2.

В общем мы собрали 24 новых генома коронавирусов от разных видов летучих мышей, включая четыре коронавируса, сходных с SARS-CoV-2,

– написали исследователи в отчете.

Исследование китайских специалистов указывает на то, что вирусы активно циркулируют в популяциях диких летучих мышей.