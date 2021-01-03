Власти китайского города Хэйхэ, что в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, решили прекратить работу городского общественного транспорта. Все потому, что в городе обнаружили 4 новых больных COVID-19.

Запрет распространяется как на автобусы, так и на такси. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Ситуация с COVID-19 в Хэйхэ

Комитет здравоохранения Хэйлунцзян сообщил, что в Хэйхэ обнаружили 4 новых случая заражения коронавирусом в острой форме, все они ранее числились как бессимптомные.

Кстати, с 1 января жителям Хэйхэ запретили вылетать из города самолетом. Власти приняли такое решение, когда в Хэйхэ обнаружили двух больных коронавирусом.

В связи с необходимостью контроля над эпидемией штаб по предотвращению распространения инфекции принял решение запретить всем жителям города Хэйхэ покидать его самолетами,

– говорилось в сообщении.

Добавим, что в Китае уже обнаружили мутировавший COVID-19. Его из Великобритании "привезла" 23-летняя жительница Шанхая. Женщина вернулась на родину 14 декабря. Впоследствии ее увезли в больницу с легкими симптомами болезни.

Обратите внимание! Хэйхэ расположен вблизи границы с Россией. Оно соединяется с российским Благовещенском автомобильным мостом, построенным в 2019 году. В городе проживает 211 313 населения.