В китайском городе стремительно распространяется новый штамм COVID-19

В китайском Гуанчжоу, в провинции Гуандун, распространяется новый штамм коронавируса. Местные власти ввели в районах провинции локдаун.

29 мая в городе Гуанчжоу заявили о новой вспышке COVID-19. Сейчас сообщили о еще 15 новых случаях заражения.

К теме Впервые в мире: в Китае человек заразился птичьим гриппом H10N3

Местная власть ввела локдаун в районах Гуандуна и требует от всех, кто хочет выехать за пределы провинции, дать негативный результат теста на коронавирус, полученный в течение 72 часов.

Что известно о новом штамме коронавируса в Китае

Местные власти сообщают, что новый вариант вируса передается быстрее, чем раньше, а пациенты тяжелее переносят болезнь.

Ситуация в Гуандуне: кратко

По состоянию на 3 июня в Гуандуне зафиксировали около пол сотни активных больных коронавирусом.

Из-за распространения вируса 29 мая закрыли район Ливан города Гуанчжоу в провинции Гуандун.

Жители 5 улиц в центре города вынуждены оставаться дома.

В районе закрыли детские сады, уличные рынки и развлекательные места, ресторанам запретили работу в помещении, а начальную школу перевели на дистанционное обучение.

Возобновили массовое тестирование местных жителей.

Всплеск заболеваемости в Гуанчжоу связывают с 75-летней местной жительницей, у которой 21 мая обнаружили индийский штамм коронавируса.