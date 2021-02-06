Китай схвалив вакцину проти коронавірусної інфекції Sinovac Biotech для широкого загального користування.

У Китаї регулятори схвалили до застосування серед усіх груп населення вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac.

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Вакцину CoronaVac схвалили на підставі результатів останніх клінічних випробувань за кордоном, незважаючи на те, що остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані.

Додамо, що препарат раніше застосовували в Китаї застосовувалася в програмі вакцинації для тих категорій населення, які перебували в групі високого ризику зараження на коронавірусну інфекцію.

Це вже друга вакцина проти COVID-19, яку в Китаї схвалили для масового користування. До цього, наприкінці грудня 2020 року У Китаї дозволили використання вакцини Sinopharm.

Sinovac в Україні: що відомо

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні вакцинуватимуть від COVID-19 і китайською вакциною Sinovac. Однак було чимало повідомлень про те, що її ефективність є всього 50,4%.

У МОЗ України відповіли, що у договорі з китайською компанією з виробництва вакцин Sinovac Biotech, яка має поставити до України майже два мільйони доз препарату, прописано, що ефективність повинна становити не менш ніж 70%.

Коротко про вакцинацію в Україні



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу