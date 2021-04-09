В Китаї маркуватимуть заклади, щоб показати скільки працівників вакцинувались проти COVID-19
Влада Пекіна позначатиме місцеві заклади різнокольоровими знаками. Таким чином продемонструють громадськості, скільки співробітників вакцинувалися проти коронавірусу.
Источник:The Guardian
Як маркуватимуть заклади в Китаї
Заклади, в яких понад 80% вакцинованих співробітників позначають зеленим кольором. Якщо в будівлі працюють від 40% до 80% щеплених, її позначають синім кольором. А червона позначка означає, що вакцинованих у закладі менш ніж 40%.
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Менеджер одного з пекінських ресторанів на ім'я Сюй розповів, що в його закладі вакцинували всіх 15 працівників, завдяки чому на будівлі повісили зелений знак. За його словами, такий показник допомагає приваблювати більше відвідувачів: "Клієнти почуваються в безпеці, коли обідають тут".
Коронавірус в Китаї
Джерело: Bloomberg
- Скоріш за все коронавірус пішов з Китаю. Але країна вже майже рік не має серйозних спалахів хвороби.
- Всього захворіли понад 90 тисяч людей, померло 4636. За останню добу зафіксували 14 випадків хвороби.
- У цій країні вже ввели майже 144 мільйони доз вакцини.
- Китайська влада має намір до середини 2021 року вакцинувати 40% з 1,4 мільярда свого населення.
- У Китаї роблять по 4,5 мільйона щеплень щодня, але для досягнення мети уряду необхідно збільшити щоденну кількість вакцинованих ще на 500 тисяч.
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