29 травня у місті Гуанчжоу заявили про новий спалах COVID-19. Нині повідомили про ще 15 нових випадків зараження.

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Місцева влада ввела локдаун в районах Гуандуна та вимагає від усіх, хто хоче виїхати за межі провінції, надати негативний результат тесту на коронавірус, отриманий впродовж 72 годин.

Що відомо про новий штам коронавірусу у Китаї

Місцева влада повідомляє, що новий варіант вірусу передається швидше, ніж раніше, а пацієнти важче переносять хворобу.

Ситуація в Гуандуні: коротко

Станом на 3 червня в Гуандуні зафіксували близько пів сотні активних хворих на коронавірус.

Через поширення вірусу 29 травня закрили район Ліван міста Гуанчжоу в провінції Гуандун.

Жителі 5 вулиць в центрі міста вимушені залишатися вдома.

В районі закрили дитячі садки, вуличні ринки й розважальні місця, ресторанам заборонили роботу в приміщенні, а початкову школу перевели на дистанційне навчання.

Відновили масове тестування місцевих жителів.

Сплеск захворюваності в Гуанчжоу пов'язують з 75-річною місцевою жителькою, у якої 21 травня виявили індійський штам коронавірусу.