У Києві, Харкові і Дніпрі – критична ситуація з коронавірусом, – Ляшко
У трьох містах: Києві, Харкові і Дніпрі ситуація з COVID-19 залишається такою, як була. Тобто темпи поширення коронавірусної інфекції є критичними.
Источник:"Новое время"
Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про це він повідомив в інтерв'ю.
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У трьох містах України – критична COVID-ситуація
За його словами, не у всіх областях, містах та територіальних громадах COVID-ситуація стабілізується.
Сьогодні критичні ситуації: місто Київ – бачимо стабілізацію, але на досить високих рівнях. Зростає (критична ситуація – 24 канал) значно в Харкові. Бачимо, що долучився до епідпроцесу Дніпро,
– зазначив Ляшко.
Водночас він зауважив, що швидке поширення коронавірусної інфекції та заповнення лікарень пацієнтами – це характерно для міст-мільйонників.
Чому ситуація залишається складною
Таку ситуацію, як відзначив лікар, можна пов'язати з масовим скупченням людей у громадському транспорті та торгових центрах. Також він наголосив, що під час перевірок виявляють велику кількість порушень карантинних обмежень.
Попри це, за словами Ляшка, загальна епідеміологічна ситуація країною стабілізувалася: унормувалася кількість викликів екстреної допомоги і виїздів бригад.
COVID-ситуація у Києві
- У столиці продовжили карантин до 30 квітня 2020 року. Обмеження передбачать заборону на вільні перевезення громадським транспортом, а також – закриття дитячих садочків й інших навчальних закладів.
- Станом на п'ятницю, 16 квітня, ситуація з коронавірусом продовжила погіршуватися.
- За добу зафіксували 1609 нових хворих на COVID-19, від ускладнень хвороби померли 49 жителів Києва.
COVID-ситуація в Харкові
- Станом на 16 квітня у Харківській області зареєстрували 954 нових випадки захворювання на коронавірус.
- Загалом в області підтвердили 122 463 випадки захворювання на COVID-19, з них – 95 006 пацієнтів одужали, 2 342 – померли.
- За інформацією журналістів, у лікарнях Харкова залишилась мінімальна кількість ліжок.
COVID-ситуація у Дніпрі
- Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, у Дніпрі продовжили жорсткий карантин до 30 квітня.
- За 15 квітня у Дніпрі виявили понад 450 нових випадків COVID-19.
- Загальна кількість виявлених хворих з початку пандемії склала 49 тисяч 324 особи.
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