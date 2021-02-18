У селищі Клавдієво-Тарасове (Бучацький район Київської області) зафіксували спалах вірусу пташиного грипу. В області ввели карантин.

Вірус виявили у птиці, яку утримували у приватному домогосподарстві. Результати молекулярно-генетичних досліджень показали, що у птиці в одному з домогосподарств виявили РНК вірус пташиного грипу (тип А субтип Н5N8).

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Через це із 17 лютого в області ввели карантин, зонування і запровадили обмеження.

У буферну зону (захисту) потрапила територія навколо небезпечного пункту (епізоотичного вогнища) радіусом три кілометри, до якого входить населений пункт смт Клавдієво-Тарасове,

– повідомили у пресслужбі.

В зону спостереження потрапила територія радіусом 10 км, в яку включені селища Бородянка, Немішаєве, Бабинці, села Пороскотень, Нова Гребля, Першотравнева, Пилиповичі, Микуличі, Здвижевка, Діброва, Козинці, села Червона Гірка, Плахтянка, Мироцьке.

Пташиний грип – що це? Інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 , який буває в основному у птахів, дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Віруси грипу рідко можуть заразити людину.

Симптоми пташиного грипу у людей

Найчастіше люди заражувалися пташиним грипом через безпосередній контакт з інфікованими птахами, поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів. Поширення вірусів пташиного грипу від однієї людини до іншої буває дуже рідко.

симптоми типові для звичайного грипу (температура, кашель, біль у горлі і біль у м’язах);

може з'явитися інфекція очей, пневмонія, важкі респіраторні захворювання.

Наголосимо, що з 1997 року було зареєстровано більше як 100 підтверджених випадків зараження людей вірусами пташиного грипу.