Ученые провели первое тестирование экспериментальных лекарств против клещевого энцефалита. Исследование на мышах уже показало многообещающий результат – больные животные полностью выздоровели.

Клещевой энцефалит приводит к смерти примерно в 30% случаев. Лекарств против этой болезни до сих пор нет, а имеющиеся вакцины имеют очень ограниченный период действия.

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Ученые из Рокфеллеровского университета разработали потенциальный способ профилактики и лечения клещевого энцефалита – широко нейтрализующие антитела под названием VH3-48.

Группа исследователей идентифицировала VH3-48 среди примерно 800 антител. Эти антитела получали от людей, которые выздоровели или вакцинировались от болезни.

На что способны антитела VH3-48

Во время исследований на мышах VH3-48 нейтрализовали выращенные в лаборатории разновидности вируса клещевого энцефалита.

Инфицированные мыши выздоравливали после лечения. Пока непонятно, будут ли результаты похожими у людей, но ученые уже готовятся к проведению клинических испытаний в Европе, где заболеваемость стремительно растет каждый год.

Кроме этого, эти антитела нейтрализовали любые болезни, которые передаются через укус клеща – вирус Лангат, болезнь Лупинг, Омскую геморрагическую лихорадку, вирус Повассан и тому подобное.

Дальнейшие наблюдения показали, что после перенесенного клещевого энцефалита большинство производимых у людей антител имеют низкое качество, а VH3-48 появляются крайне редко. После вакцинации от клещевого энцефалита VH3-48 не развиваются вообще.

Можно было бы предположить, что наиболее распространенные антитела окажутся наиболее эффективными, но при клещевом энцефалите это не так. Это открытие может объяснить, как вирус обманывает иммунную систему,

– пояснила автор работы Марианна Агудело.

Современные вакцины против энцефалита требуют минимум 2 – 3 инъекции за один курс и защищают в среднем 1 – 3 года. В дальнейшем ученые планируют разработать более эффективную вакцину для профилактики клещевого энцефалита и первые целевые лекарства.