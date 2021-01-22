Столичная власть самостоятельно ведет переговоры с американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины против коронавируса.

Киев централизованно закупит вакцину

Сейчас у городских властей уже есть предварительные договоренности с некоторыми производителям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 22 января, сообщает 24 канал.

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Виталий Кличко “Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян”.

По словам Кличко, в столице также наладили инфраструктуру для проведения вакцинации:

есть оборудование для хранения вакцины,

кабинеты прививок,

специалистам обеспечат соответствующее обучение.

Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Кличко объяснил такое решение тем, что Киев – многомиллионный город, и вирус здесь распространяется большими темпами. Вместе с тем в Украину ни одна из вакцин пока не поступила.

Виталий Кличко “Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры, правоохранителей, спасателей и других”.

Вакцину закупят за счет городского бюджета

Кличко также сообщил, что подал на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021 год, что позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян.

И призвал безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт.

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Что известно о предстоящей вакцинации против СOVID-19 в Украине

Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата.

Первую партию вакцины против COVID-19 государство планирует получить в конце января – начале февраля 2021 года.

План вакцинации украинцев уже утвердили.



План вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала