Кличко договаривается о миллионе доз вакцины против коронавируса для киевлян
Столичная власть самостоятельно ведет переговоры с американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины против коронавируса.
Киев централизованно закупит вакцину
Сейчас у городских властей уже есть предварительные договоренности с некоторыми производителям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 22 января, сообщает 24 канал.
К теме Аллергия на вакцину от Pfizer: США обнародовали подробную статистику тяжелых случаев
По словам Кличко, в столице также наладили инфраструктуру для проведения вакцинации:
- есть оборудование для хранения вакцины,
- кабинеты прививок,
- специалистам обеспечат соответствующее обучение.
Вакцину закупят за счет городского бюджета
Кличко также сообщил, что подал на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021 год, что позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян.
И призвал безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт.
Актуально Европа помогает Украине ускоренно получить COVID-вакцину: Зеленскому поступило письмо от ЕС
Что известно о предстоящей вакцинации против СOVID-19 в Украине
- Украина подписала соглашение только с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac. Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата.
- Первую партию вакцины против COVID-19 государство планирует получить в конце января – начале февраля 2021 года.
- План вакцинации украинцев уже утвердили.
Поделиться новостью