В скорую помощь по этому поводу обратились в 12:22 часов 9 июля. Пострадавший тогда уже потерял сознание.

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Начал задыхаться

Пострадавшему 40 лет. В скорую обратился его друг, который сказал, что тот задыхается.

Также мужчина рассказал, что до этого его товарищу покусали в лесу шершни. Когда прибыли медики, установили, что у покусанного случился анафилактический шок. Именно это и привело к клинической смерти.

Врачи сразу начали реанимацию мужчины, и его удалось вернуть к жизни. После этого пациента уже госпитализировали.



Медики скорой, которые спасли мужчину / Фото Центра экстренной медицинской помощи Харьковщины

Обратите внимание! Пчелы, осы и шершни кажутся многим зловещими существами. Это и неудивительно, поскольку их укусы могут быть крайне опасными. Какая опасность укусов этих насекомых и что делать, когда это произошло – по ссылке.