Ученые сделали вывод, что включение препарата в амбулаторные протоколы лечения позволит сократить нагрузку на больницы во многих странах. При этом препарат еще и очень доступен – курс терапии стоит около $4.
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Что известно о препарате
Препарат флувоксамин используются для лечения депрессии и связанных с ней расстройств в течение последних тридцати лет.
В прошлом году его признали как эффективное средство для снижения цитокинового шторма у больных COVID-19. В начале текущего года флувоксамин решили протестировать на широкой выборке участников с COVID-19 в рамках клинических исследований.
Флувоксамин снижал риски госпитализаций на 30% без каких-либо значимых побочных эффектов,
– выяснили ученые.
Эти результаты позволили прекратить исследование раньше срока и завершить его в августе 2021 года.
Авторы исследования отметили, что накануне новой волны коронавируса и стремительного распространения опасных штаммов применение флувоксамина позволит разгрузить медперсонал и медицинские учреждения в целом.