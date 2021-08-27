Клинические исследования прекратили досрочно: высокая эффективность нового препарата от COVID

Ученые протестировали новый препарат против коронавируса, лекарства известны на рынке более 30 лет. В случае коронавируса препарат оказался настолько эффективен, что клинические исследования прекратили досрочно – полученный даже за короткий период терапевтический результат превзошел все ожидания.

Ученые сделали вывод, что включение препарата в амбулаторные протоколы лечения позволит сократить нагрузку на больницы во многих странах. При этом препарат еще и очень доступен – курс терапии стоит около $4.

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Что известно о препарате

Препарат флувоксамин используются для лечения депрессии и связанных с ней расстройств в течение последних тридцати лет.

В прошлом году его признали как эффективное средство для снижения цитокинового шторма у больных COVID-19. В начале текущего года флувоксамин решили протестировать на широкой выборке участников с COVID-19 в рамках клинических исследований.

Детали исследования

Всего в исследовании приняли участие 1 472 пациента старше 50 лет, также участники имели более высокие риски тяжелой формы COVID-19.

Случайным образом участников разделили на две группы: одни получали флувоксамин, другие – плацебо. Наблюдения продолжались в течение 28 дней.

Флувоксамин снижал риски госпитализаций на 30% без каких-либо значимых побочных эффектов,

– выяснили ученые.

Эти результаты позволили прекратить исследование раньше срока и завершить его в августе 2021 года.

Авторы исследования отметили, что накануне новой волны коронавируса и стремительного распространения опасных штаммов применение флувоксамина позволит разгрузить медперсонал и медицинские учреждения в целом.

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