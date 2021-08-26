Ключ к лечению: ученые нашли связь между диабетом и мигренью

Американские ученые решили раскрыть природу мигрени. Они обнаружили необычную связь между этим недугом и диабетом второго типа.

Ключ к лечению диабета

Оказалось, что люди, которых мучают мигрени, страдают от невосприимчивости к инсулину гораздо реже других людей. Поэтому они очень редко становятся носителями диабета второго типа.

Интересно Назвали диету, которая действительно лечит импотенцию

Все из-за изменений в работе двух ферментов – CGRP и PACAP. Именно они вызывают боль и влияют на круговорот инсулина в организме. Один из авторов исследования, доцент университета Теннесси До Тхань рассказал, что они не могут вводить молекулы CGRP и PACAP в мозг диабетиков непосредственно, поскольку они вызывают боль.

Но если мы поймем, как именно они регулируют выработку инсулина, то сможем создать короткие белковые молекулы, которые будут нормализовать состояние диабетиков и при этом не вызывать боль,

– отметил он.

Вместе с тем, причины возникновения мигрени пока неизвестны. Нейрофизиологи предполагают, что симптомы связаны со сбоями в работе определенных генов и белков, которые управляют работой клеток мозга.

Эксперименты ученых

Мигрень – это необычная головная боль. Она проявляется приступами. А чаще всего боль является пульсирующей и очень сильной. Настолько, что становится сложно сосредоточиться на делах или отдыхе. Это сильно влияет на качество жизни и работоспособность.

В ходе исследования они изучали характер работы этих ферментов – CGRP и PACAP. Ученые заметили, что эти молекулы и связанный с ними белок амилин вырабатываются в организме носителей мигрени необычно активно. При чем не только в клетках мозга, но и в поджелудочной железе. Это не характерно для диабетиков и здоровых людей.

Поэтому ученые проверили, как изменится работа бета-островков поджелудочной железы, которые производят инсулин, если обработать их растворами ферментов CGRP и PACAP. Опыты показали, что:

CGRP заставлял клетки поджелудочной железы снизить выработку инсулина. Это потенциально защищает их от гибели на первых стадиях диабета второго типа. Также этот фермент замедлял формирование внутри бета-островков клубков амилина, что также защищало их от смерти. Вместо этого PACAP нормализовал реакцию клеток поджелудочной железы на глюкозу. Он снижал выработку инсулина в состоянии покоя и повышал ее в тех случаях, когда в крови содержалось много сахара.

Однако необходимы дополнительные исследования. А выводы ученых пока предварительные.

Мигрень – симптомы пульсация и боль с одной стороны головы;

бессонница и другие нарушения сна;

головокружение;

болевые ощущения сзади шеи, а впоследствии – ближе к голове;

слезотечение и заложенность носа, являющиеся предвестниками мигрени;

боль в глазах или в области за ними;

нередко возникает рвота и тошнота;

похмельный синдром после мигрени – слабость, головокружение в голове, неспособность концентрировать внимание.

Дальнейшие опыты на животных и культурах клеток, как надеются ученые, помогут им определить ключевые части обеих молекул, связанные с регулированием реакции организма на сахар. А также использовать их для создания новых лекарств для борьбы с диабетом и другими недугами.