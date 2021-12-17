Ключ к вечной молодости: нашли фермент, позволяющий замедлять старение

Австралийские ученые обнаружили фермент, являющийся ключом к тому, почему физические упражнения улучшают наше здоровье.

Это открытие открыло возможность для создания лекарств, повышающих активность этого фермента. Тем самым защищая от последствий старения для метаболического здоровья, в частности, диабета 2 типа.

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Спорт оказался еще более полезным, чем вы думали

Польза спорта для людей всех возрастов очевидна. Однако особый положительный эффект физические нагрузки дают пожилым людям.

В первую очередь это эффективная профилактика инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, риск которого увеличивается с возрастом. До этого времени ученые не знали точного механизма. Однако открытие учёных определило ключевых участников этого процесса.

Чувствительность к инсулину усиливается

Ученые обнаружили, как спорт усиливает чувствительность к инсулину, что улучшает обмен веществ.

Оказалось, что развитию инсулинорезистентности предшествует сокращение образования активных форм кислорода (АФК). Между тем скелетные мышцы постоянно производят АФК – их количество увеличивается на занятиях.

Вызванные физическими упражнениями, АФК способствуют адаптивным реакциям, являющимся неотъемлемой частью оздоровительного воздействия упражнений,

– прокомментировал автор работы Тони Тиганис.

Как работает этот чудо-фермент

Ключевым фактором этих реакций является фермент NOX4. В экспериментах на моделях мышей ученые установили, что NOX4 увеличивается в скелетных мышцах при нагрузке, что приводит к увеличению активных форм кислорода.

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Как следствие, для грызунов это явилось профилактикой инсулинорезистентности, диабета второго типа и ожирения.

, что уровень NOX4 оказался напрямую связан с возрастным снижением чувствительности к инсулину. Запуск активации адаптивных механизмов, управляющих NOX4, может стать ключевым для профилактики старческих заболеваний.

Это открытие позволит использовать новую мишень для лечения различных заболеваний, риск которых увеличивается с возрастом.