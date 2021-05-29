Диктатор Северной Кореи считает, что животные переносят возбудитель заболевания через границу из Китая.

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Так, правительство КНДР издало чрезвычайный приказ "искоренить уличных котов", чтобы остановить любое возможное распространение коронавируса.

Как сообщает Daily NK, власти заявили, что эта мера "будет предотвращать проникновение коронавируса через животных, прибывающих из Китая".

Несколькими днями ранее лидер Северной Кореи также запретил все китайские лекарства в больших больницах столицы Пхеньяна.

Семью поместили в изолятор из-за отказа отдать своего любимца

В городе Хесан, недалеко от границы с Китаем, семью поместили на 20 дней в изолятор, поскольку они отказались отдать свою домашнюю кошку.

Семья при проверке сказала властям, что их кошка умерла. Однако через несколько дней животное заметили возле забора на границе. В результате кошку забрали, а людей отправили в изолятор.