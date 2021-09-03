КНДР отказалась от вакцин COVAX: там заявили, что будут бороться с пандемией "в своем стиле"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил свой отказ от вакцины против коронавируса производства Sinovac в рамках инициативы COVAX. Говорит, что его страна победит пандемии "в своем стиле".

Ким Чен Ын призвал усилить программу профилактики эпидемий

Во время заседания политбюро 2 сентября Ким Чен Ын призвал чиновников провести более жесткую кампанию по профилактике эпидемий.

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По его словам, официальные лица должны помнить, что "профилактика эпидемий является задачей первостепенной важности, которую нельзя ослаблять ни на минуту"

Также лидер КНДР "призвал полностью предоставить материальные и технические средства, необходимые для усиления профилактики эпидемий, повысить профессиональные квалификации и роли должностных лиц в области предотвращения эпидемий и дальнейшего совершенствования системы профилактики эпидемий".

Есть ли COVID-вакцины в КНДР

На неделе власти Северной Кореи отказались принять около 3 миллионов доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac.

А в июле Северная Корея отказалась от поставок вакцины AstraZeneca против COVID-19 из-за опасений возникновения побочных эффектов.

Что известно о ситуации с коронавирусом в КНДР

Напомним, что официально Северная Корея сообщила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о том, что страна протестовала на коронавирус примерно 36 тысяч человек. Но, мол, не обнаружили ни одного подтвержденного случая инфицирования.