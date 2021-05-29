Диктатор Північної Кореї вважає, що тварини переносять збудника через кордон з Китаю . Чиновники по всій країні були помічені, як стріляли в голубів.

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Так, уряд КНДР видав надзвичайний наказ "викорінити вуличних котів", щоб зупинити будь-яке можливе поширення коронавірусу.

Як повідомляє Daily NK, влада заявила, що цей захід "запобігати проникненню коронавірусу через тварин, що прибувають з Китаю".

Кілька днів раніше лідер Північної Кореї також заборонив усі китайські ліки у великих лікарнях столиці Пхеньяну.

Сім'ю помістили в ізолятор через відмову віддати свого улюбленця

У місті Хесан, недалеко від кордону з Китаєм, сім'ю помістили на 20 днів у ізолятор, оскільки вони відмовилися віддати свою домашню кішку.

Сім'я під час перевірки сказала владі, що їхня кішка померла. Однак через кілька днів тварину помітили біля паркану на кордоні. В результаті кішку забрали, а людей відправили в ізолятор.