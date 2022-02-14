Ко Дню Валентина Минздрав выпустил милые открытки с рекомендациями
Источник:Минздрав Украины
Минздрав выпустил здоровые рекомендации ко Дню святого Валентина, который празднуют 14 февраля. Их стилизовали в стиле брошюрок из популярных жвачек "Love is".
Герои из листовок Министерства здравоохранения имеют здоровые отношения, в которых заботятся о себе и друг друге.
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Что такое любовь по мнению Минздрава:
- Любовь – это вместе найти пункт вакцинации;
- Любовь – это делать прививки вместе;
- Любовь – это бустер вместе;
- Любовь – это поддерживать друг друга во время болезни;
- Любовь – это выздороветь вместе;
- Любовь – это объяснить бабушке и дедушке, почему нужно вакцинироваться.
Открытки от Минздрава:
К слову, в этот же день Министерство обороны запустило в сети инициативу, которая призывает украинцев распространять валентинки "Люблю ВСУ".
Утром Минобороны распространило в фейсбуке фото, на котором изображена валентинка – в ее центре карта Украины, составленная из традиционных элементов украинской вышивки. Также на ней есть надпись: "Люблю ВСУ".
Инициативу поддержали общественные деятели и обычные украинцы. Тем временем художники начали публиковать свои варианты открыток, как выглядит любовь к ВСУ.