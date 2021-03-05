Врачи в Черновицкой области продолжают отказываться от прививок. Сейчас в области вспышка заболеваемости хуже, чем на прошлогоднем пике в апреле.

Ситуация с вакцинацией в городе непутевая. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" выразила врач-инфекционист Ольга Кобевко.

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В Черновцах – непутевая ситуация с вакцинацией

По ее словам, уже в первый день, когда привезли препарат, на "помойку выбросили" (то есть утилизировали) 6 доз вакцин.

Область "пылает". Есть и медики, и не медики, которые готовы вакцинироваться. Но, к сожалению, логистика руководителей и кураторов вакцинации такая слабая, что выбросили 6 доз – это минимум 3 человека в цепочке создания коллективного иммунитета,

– отметила Кобевко.

В то же время она отметила, что препарат CoviShield – довольно качественный. Он – вполне идентичен составу Оксфордского препарата AstraZeneca.

Напомним! Вакцинация от коронавируса на Буковине стартовала 25 февраля.

Какая в области ситуация с COVID-19

В Черновцах, как заметила Кобевко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом не критичная, но тяжелая. В больницах – много пациентов.

"Есть неприятные рекорды по летальности. Мы зафиксировали 16 смертей в сутки. Это очень много", – добавила инфекционист.

Кстати! Жители Черновицкой области возмутились введением усиленного карантина. На акцию под зданием областной администрации собрались около сотни человек.



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