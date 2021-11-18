Почему возникает положительный эффект

Исследователи считают, что чай и кофе влияют на организм одинаково. Оба напитка содержат антиоксиданты и полифенолы, эти вещества помогают поддерживать нормальные уровни кровяного давления, защищают сосуды от повреждения и улучшают кровообращение в мозге.

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Предыдущие исследования показывают, что чай и кофе снижают риски развития диабета 2-го типа и различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии и ишемии.

Как происходило исследование

Чтобы выяснить, какой эффект имеют чай и кофе на развитие неврологических нарушений, ученые обратились к данным UK Biobank – большой биомедицинской базы данных Великобритании. Они проанализировали данные более 365 тысяч человек в возрасте от 50 до 74 лет.

В исследовании учитывалось количество выпиваемого чая и кофе, насколько часто развивается деменция или случается инсульт, а также пол, возраст, образ жизни и сопутствующие заболевания.

При этом сами китайские специалисты отмечают уязвимое место в исследовании. В банке были лишь данные о том, сколько кофе и чая пили люди в момент включения в статистику, но неизвестно, как менялся этот показатель со временем.

Ранее группа ученых из США нашла еще одно доказательство того, что кофе способствует здоровью печени, улучшая эластичность ее тканей.