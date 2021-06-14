Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Поэтому ученые во всем мире уделяют большое внимание исследованию его влияния на здоровье.

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Исследования влияния регулярного употребления кофе на риск глаукомы давали противоречивые результаты. Однако они показали, что такая связь возможна: она может зависеть от семейной истории этой болезни. В новом исследовании ученые уточнили эту теорию.

Как происходило исследование

Для этого из британского Биобанка взяли данные более 120 тысяч человек. Исследование охватило период с 2006 по 2010 год, его участникам было от 39 до 73 лет. Авторы работы изучили медицинскую историю участников, проверили у них наличие генетических (наследственных) рисков глаукомы и учли, сколько кофеина они в среднем употребляют на день. Также респонденты ответили на вопрос о семейной истории глаукомы и о состоянии своего зрения. На третьем году наблюдения им измерили внутриглазное давление.

Влияние кофе на риск глаукомы

Ученые обнаружили, что для подавляющего большинства людей кофеин в любом количестве не является фактором риска глаукомы. Однако ситуация оказалась иной для людей с генетической предрасположенностью к экземе. В этой группе среди тех, кто употреблял наибольшее количество кофеина, чаще повышалось внутриглазное давление и развивалась глаукома.

У людей с генетической предрасположенностью, получавших не менее 480 миллиграммов кофеина (примерно 4 чашки кофе) в сутки внутриглазное давление было на 0,35 мм рт. ст. выше, чем у тех, кто употреблял его в минимальных дозах.

При употреблении более 321 мг кофе в сутки риск глаукомы в этой группе был почти в 4 раза выше.

Пациенты с глаукомой часто спрашивают, как они могут защитить свое зрение с помощью изменения образа жизни, однако это сравнительно мало изучено сегодня. Это исследование предполагает, что люди с высоким генетическим риском могут извлечь выгоду из снижения потребления кофеина,

– отметили ученые.

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