Врач-невролог Александра Щебет рассказала, как потребление кофе влияет на организм и как предотвратить злоупотребление кофеином.
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Сколько чашек кофе допустимы в день
Ограничения в потреблении кофе зависят от содержания кофеина в конкретном напитке. Да, рекомендуемая норма потребления кофеина – 400 мг в день.
- это или 4 чашки эспрессо,
- или 10 банок Колы,
- или два энергетических шота (по 100 мл).
Можно ли кофе беременным и детям
Беременные женщины, которые не имеют повышенной чувствительности к кофеину, могут потреблять до 200 мг.
Детям и подросткам кофеин специалисты не рекомендуют. Это следует учитывать, ведь они могут не употреблять кофе, но пить Колу или Пепси, которые также содержат стимулятор, добавленный сахар и другие вредные добавки.
Кофеин – легальный психостимулятор, который активирует процессы возбуждения в нервной системе. В результате человек быстрее думает, принимает решения, лучше запоминает и концентрируется.
Кроме того, кофеин обладает сосудосуживающим действием. Он влияет на дыхательный центр в головном мозге. Активация дыхания и сужения сосудов способствует активации кровотока. Именно поэтому человек чувствует себя более бодрым, после его потребления.
Аргументы "за" пить кофе
Научные данные подтверждают, что люди, которые потребляют кофе в минимальных количествах (1-2 чашечки), имеют защитный эффект против сердечно-сосудистых рисков. Именно поэтому кардиологи и неврологи не так строго относятся к запрету кофеина.
Негативное влияние кофеина на здоровье
Кофеин отрицательно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Например, люди с синдромом раздраженного кишечника, в результате действия кофеина могут чувствовать усиление симптомов (болевых ощущений и диареи).
У здоровых людей также есть вероятность появления диареи из-за чрезмерного потребления кофеина. Однако следует учитывать индивидуальную чувствительность рецепторов.
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Ориентируйтесь на самочувствие
Если после 2 – 3 чашек кофе у вас ускоряется сердцебиение и дыхание, или вы чувствуете дискомфорт в желудке, то следует уменьшить потребление кофе.
Как минимизировать негативное влияние кофе на организм
Потребление кофе после 15:00 может привести к нарушению сна, все потому, что у кофеина длительный период полураспада. Ему необходимо 6 – 7 часов для полного вывода из организма.
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Толерантность к кофеину
У людей, которые ежедневно потребляют одинаковое количество кофе, со временем может возникнуть толерантность к кофеину. Признаки этого: сонливость и не такая энергичность после употребления кофе, как раньше.
Кроме того, длительное потребление кофеина вызывает химические изменения в мозге – причины развития зависимости.
Поэтому, не удивляйтесь, что отказаться от кофе вам может быть сложно. Вы можете почувствовать что-то вроде ломки и быть раздражительными.
Эксперты также отмечают, что заменять кофе зеленым или черным чаем не стоит, ведь они содержат кофеин.
Можно пить травяной чай, сок или компот, например, или кофе без кофеина.