Как кофе влияет на организм и что будет, если пить более 4 чашек в день: объяснение невролога

Кофе – любимый напиток многих людей. Кто-то любит кофе за аромат или вкус, для кого-то это утренний ритуал, а для кого-то – способ быть бодрым. Однако, не секрет, что кофе не абсолютно полезный напиток, все из-за кофеина. Сколько чашек кофе допустимо выпивать в день, как на организм влияет превышение нормы и как минимизировать негативные последствия этого напитка.

Врач-невролог Александра Щебет рассказала, как потребление кофе влияет на организм и как предотвратить злоупотребление кофеином.

Внимание Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

Сколько чашек кофе допустимы в день

Ограничения в потреблении кофе зависят от содержания кофеина в конкретном напитке. Да, рекомендуемая норма потребления кофеина – 400 мг в день.

это или 4 чашки эспрессо,

или 10 банок Колы,

или два энергетических шота (по 100 мл).

Можно ли кофе беременным и детям

Кофеин содержится в некоторых лекарствах, а именно цитрамон и эрготамин.

Беременные женщины, которые не имеют повышенной чувствительности к кофеину, могут потреблять до 200 мг.

Детям и подросткам кофеин специалисты не рекомендуют. Это следует учитывать, ведь они могут не употреблять кофе, но пить Колу или Пепси, которые также содержат стимулятор, добавленный сахар и другие вредные добавки.

Кофеин – интересно знать Кофеин – легальный психостимулятор, который активирует процессы возбуждения в нервной системе. В результате человек быстрее думает, принимает решения, лучше запоминает и концентрируется. Кроме того, кофеин обладает сосудосуживающим действием. Он влияет на дыхательный центр в головном мозге. Активация дыхания и сужения сосудов способствует активации кровотока. Именно поэтому человек чувствует себя более бодрым, после его потребления.

Аргументы "за" пить кофе

Научные данные подтверждают, что люди, которые потребляют кофе в минимальных количествах (1-2 чашечки), имеют защитный эффект против сердечно-сосудистых рисков. Именно поэтому кардиологи и неврологи не так строго относятся к запрету кофеина.

Негативное влияние кофеина на здоровье

Кофеин отрицательно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Например, люди с синдромом раздраженного кишечника, в результате действия кофеина могут чувствовать усиление симптомов (болевых ощущений и диареи).

У здоровых людей также есть вероятность появления диареи из-за чрезмерного потребления кофеина. Однако следует учитывать индивидуальную чувствительность рецепторов.



Чаще всего люди выбирают латте / Фото Unsplash

Ориентируйтесь на самочувствие

Если после 2 – 3 чашек кофе у вас ускоряется сердцебиение и дыхание, или вы чувствуете дискомфорт в желудке, то следует уменьшить потребление кофе.

Как минимизировать негативное влияние кофе на организм

Если вы потребляете более 400 мг кофеина в день, то у вас есть риск раздражительности, головной боли, усталости и чрезмерной эмоциональности.

Потребление кофе после 15:00 может привести к нарушению сна, все потому, что у кофеина длительный период полураспада. Ему необходимо 6 – 7 часов для полного вывода из организма.

Интересно Арабика или робуста: какой кофе не вредит здоровью

Толерантность к кофеину

У людей, которые ежедневно потребляют одинаковое количество кофе, со временем может возникнуть толерантность к кофеину. Признаки этого: сонливость и не такая энергичность после употребления кофе, как раньше.

Кроме того, длительное потребление кофеина вызывает химические изменения в мозге – причины развития зависимости.

Поэтому, не удивляйтесь, что отказаться от кофе вам может быть сложно. Вы можете почувствовать что-то вроде ломки и быть раздражительными.

Эксперты также отмечают, что заменять кофе зеленым или черным чаем не стоит, ведь они содержат кофеин.

Можно пить травяной чай, сок или компот, например, или кофе без кофеина.