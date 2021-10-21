Как кофе влияет на организм и что будет, если пить более 4 чашек в день: объяснение невролога

21 октября 2021 , 18:44
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Источник:

ЛІга. Life

Кофе – любимый напиток многих людей. Кто-то любит кофе за аромат или вкус, для кого-то это утренний ритуал, а для кого-то – способ быть бодрым. Однако, не секрет, что кофе не абсолютно полезный напиток, все из-за кофеина. Сколько чашек кофе допустимо выпивать в день, как на организм влияет превышение нормы и как минимизировать негативные последствия этого напитка.

Врач-невролог Александра Щебет рассказала, как потребление кофе влияет на организм и как предотвратить злоупотребление кофеином.

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Сколько чашек кофе допустимы в день

Ограничения в потреблении кофе зависят от содержания кофеина в конкретном напитке. Да, рекомендуемая норма потребления кофеина – 400 мг в день.

  • это или 4 чашки эспрессо,
  • или 10 банок Колы,
  • или два энергетических шота (по 100 мл).
Обратите внимание! Кофеин содержится в некоторых лекарствах, а именно цитрамон и эрготамин.

Можно ли кофе беременным и детям

Беременные женщины, которые не имеют повышенной чувствительности к кофеину, могут потреблять до 200 мг.

Детям и подросткам кофеин специалисты не рекомендуют. Это следует учитывать, ведь они могут не употреблять кофе, но пить Колу или Пепси, которые также содержат стимулятор, добавленный сахар и другие вредные добавки.

 
Кофеин – интересно знать

Кофеин – легальный психостимулятор, который активирует процессы возбуждения в нервной системе. В результате человек быстрее думает, принимает решения, лучше запоминает и концентрируется.

Кроме того, кофеин обладает сосудосуживающим действием. Он влияет на дыхательный центр в головном мозге. Активация дыхания и сужения сосудов способствует активации кровотока. Именно поэтому человек чувствует себя более бодрым, после его потребления.

Аргументы "за" пить кофе

Научные данные подтверждают, что люди, которые потребляют кофе в минимальных количествах (1-2 чашечки), имеют защитный эффект против сердечно-сосудистых рисков. Именно поэтому кардиологи и неврологи не так строго относятся к запрету кофеина.

Негативное влияние кофеина на здоровье

Кофеин отрицательно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Например, люди с синдромом раздраженного кишечника, в результате действия кофеина могут чувствовать усиление симптомов (болевых ощущений и диареи).

У здоровых людей также есть вероятность появления диареи из-за чрезмерного потребления кофеина. Однако следует учитывать индивидуальную чувствительность рецепторов.


Чаще всего люди выбирают латте / Фото Unsplash

Ориентируйтесь на самочувствие

Если после 2 – 3 чашек кофе у вас ускоряется сердцебиение и дыхание, или вы чувствуете дискомфорт в желудке, то следует уменьшить потребление кофе.

Обратите внимание! Если вы потребляете более 400 мг кофеина в день, то у вас есть риск раздражительности, головной боли, усталости и чрезмерной эмоциональности.

Как минимизировать негативное влияние кофе на организм

Потребление кофе после 15:00 может привести к нарушению сна, все потому, что у кофеина длительный период полураспада. Ему необходимо 6 – 7 часов для полного вывода из организма.

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Толерантность к кофеину

У людей, которые ежедневно потребляют одинаковое количество кофе, со временем может возникнуть толерантность к кофеину. Признаки этого: сонливость и не такая энергичность после употребления кофе, как раньше.

Кроме того, длительное потребление кофеина вызывает химические изменения в мозге – причины развития зависимости.

Поэтому, не удивляйтесь, что отказаться от кофе вам может быть сложно. Вы можете почувствовать что-то вроде ломки и быть раздражительными.

Эксперты также отмечают, что заменять кофе зеленым или черным чаем не стоит, ведь они содержат кофеин.

Можно пить травяной чай, сок или компот, например, или кофе без кофеина.

Автор: Анастасія Лукашевська